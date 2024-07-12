Kuran kursları desteğe doymuyor

Laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşınan Kuran Kursu Destek Programı kapsamında Ocak-Mayıs 2024 döneminde 92,9 milyon TL’lik kaynak kullanıldı. Aile Bakanlığı bütçesinden 46 bin 479 çocuk kurslara gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı. Protokolün 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kaydettirmeleri durumunda kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Aralarında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin de yer aldığı çok sayıda dernek, protokolün yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Talep dilekçelerinde, kamu bütçesinden belirli bir inanç için harcama yapılmasının, “Ayrımcılık” olduğu kaydedildi.

Tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, protokolü işletmeye devam etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, protokol kapsamında Diyanet’e her ay milyonlarca lira para aktardı. Bakanlık bütçesinden, “Kuran Kursu Destek Programı” için Diyanet'e 2023 yılında aktarılan toplam kaynak, 50 milyon 789 bin 850 oldu.

HUKUKSUZLUKTA ISRAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, “Anayasa’ya aykırı” olduğu gerekçesiyle yargıya taşınan protokolü 2024 yılında da sürdürdü. Buna göre, Diyanet'in 4-6 Yaş Kuran kurslarına giden çocuklar için 2024’ün yalnızca ilk beş ayında 92 milyon 905 bin 950 TL aktarıldığı bildirildi.

Diyanet'in Kuran kurslarına giden çocukların ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yapılan destek ödemeleri, 2024’ün Ocak-Mayıs döneminde aylara göre şöyle:

• Ocak: 6 milyon 135 bin 600 TL

• Şubat: 12 milyon 292 bin 650 TL

• Mart: 18 milyon 546 bin 300 TL

• Nisan: 24 milyon 829 bin 950 TL

• Mayıs: 31 milyon 101 bin 450 TL

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

Diyanet’in büyük yatırım yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına gönderilen çocuk sayısı her yıl katlanarak artıyor. 2017 yılında 87 bin 790, 2019 yılında 170 bin 513 olan öğrenci sayısı yıllara göre şöyle:

• 2018: 131 bin 26

• 2019: 170 bin 513

• 2020: 181 bin 808

• 2021: 105 bin 369

• 2022: 168 bin 439

• 2023: 208 bin 936