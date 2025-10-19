Kuran kursu bağışı buhar oldu

Kocaeli’nde yaşayan yaşlı kadın, Kuran kursu yapılması talebiyle 2013 yılında il müftülüğüne bağış yapmak istedi.

İddiaya göre, Kocaeli İl Müftülüğü’nden üst düzey bir yetkili kadına, bağışı müftülüğün resmi hesabı yerine, E.S. isimli kişinin hesabına yatırması gerektiğini söyledi.

Yaşlı kadın, 300 bin TL’yi, “Kuran kursu yapım bedeli” açıklamasıyla E.S’nin hesabına yatırdı. Hakkında dolandırıcılık haberleri olan ve “İnşaatçı imam” olarak anılan E.S’nin hesabına yatırılan paraya karşın Kuran kursunun inşa edilmediği kaydedildi.

Aradan geçen zamana rağmen Kuran kursunun inşa edilememesi nedeniyle bağışçı kadının defalarca müftülüğe gittiği ancak sonuç alamadığı belirtildi. Kadının, “Bana söz verildi, mutlaka yapılacaktır. Müftülüğü nasıl savcılığa veririm” diyerek yargı yoluna başvurmadığı da savunuldu.

İddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Kuran kursu için bağışlanan paranın özel bir hesaba yatırılması açığa çıkınca soruşturma başlatıldı. Ancak soruşturmanın, dönemin Teftiş Kurulu’nca kapatıldığı bildirildi.

Diyanet kaynakları, 18 Eylül’de göreve başlayan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un, “Samimiyet” vurgusu yaptığını anımsatarak, şunları söyledi:

“İşte samimiyet testi. O yaşlı kadının onuru, hepimizin yakasındadır. Sorumlular mutlaka hesap vermeli. Dosyayı kapatanların kim olduğu tespit edilmeli ve geç de olsa adalet tecelli etmeli."