Kuran kursu sayısı anaokulunu katladı

AKP döneminde eğitim, toplumsal yaşamı dönüştürme politikasının aracı haline getirildi.

İktidarın destek ve yönlendirmesi ile ilköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde dini eğitim merkeze oturtuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik dini eğitim atağına karşın Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul öncesi kademesindeki eylemsizliği dikkati çekti.

Sayıları giderek artan Diyanet’e bağlı çocuk Kuran kurslarının 2025 yılı itibarıyla ulaştığı sayı, “Okul öncesi eğitim Diyanet’in tekeline bırakıldı” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. MEB’in verilerine göre, 2015'te 2 bin 380 olan Türkiye’deki resmi anaokulu sayısı, 10 yılda ancak bin 530 artırılabildi. MEB’e bağlı anaokulu sayısı 2025 itibarıyla kayıtlara, 3 bin 910 olarak geçti.

AÇILAN KURS SAYISI ARTTI

MEB’e bağlı anaokulundaki artış hızı, Diyanet’in küçük yaştaki çocuklara eğitim verdiği Kuran kurslarının artış hızına yetişemedi. 2015 yılında 554 olan Diyanet’in 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarının sayısı 10 yılda, 5 bin 717 artırıldı. Diyanet’in 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu sayısı 2025 yılı itibarıyla 6 bin 97 olarak ifade edildi.

***

ÇARPICI ARTIŞ

Diyanet’in 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının sayısında yıllar itibarıyla çarpıcı artış kaydedildi.

2015 ve 2016 yıllarında 554 olan 4-6 yaş Kur’an kurslarının sayısı diğer yıllarda şöyle yükseldi:

2017: 2 bin 980

2019: 7 bin 963

2021: 4 bin 437

2023: 5 bin 651

2025: 6 bin 271