Kuran kursu töreninde türban ve takke giydirdiler

Mezuniyet töreni düzenlenen 4-6 yaş Kuran kurslarında çocuklara türban ve takke ya da fes giydirildiği görüldü. Törenlere kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürleri de katıldı.

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının eğitimde uyguladığı gerici politikaların etkisi 4-6 Yaş Kuran kurslarının mezuniyet törenlerinde bir kez daha görüldü.

Birçok yerde yapılan mezuniyet törenlerde yaşları 4 ile 6 arasında olan kız çocuklarına türban, oğlan çocuklarına ise takke ya da fes giydirildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın, “Hainlik yapanlara nefret besleyen gençlerin” yetiştirildiği yerler olarak işaret ettiği 4-6 Yaş Kuran kurslarının sayısı arttı.

Kurslarda 2017’de 87 bin olan çocuk sayısı, 2024’de 211 bini aştı. Birçok ilde düzenlenen mezuniyet törenlerine ise kaymakamların ve ilçe müftülerinin katılarak konuşma yaptı. Etkinliklerin bir kısmı ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde de paylaşıldı.

TAKKE VE TÜRBAN GİYDİRDİLER

Birçok kentte düzenlenen Kuran kursu mezuniyet törenlerinin bir kısmı şu şekilde:

• Ankara: Etimesgut İlçe Müftülüğü’nün 4-6 yaş Kuran kursu mezuniyet töreninde kız çocuklarına türban giydirilirken erkek çocuklarına ise takke takıldı. Mescidi Aksa maketinin etrafından toplanan 54 öğrenciye mezuniyet belgesi verildi.

• Diyarbakır: Ergani ilçesinde düzenlenen yılsonu etkinliğine İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, İlçe Müftüsü Muhsin Demirel katıldı. Türban giydirilen kız çocuklarına sema gösterisi yaptırıldı.

• Kırıkkale: Bahşılı ilçesinde, Ulucami Kuran kursunda 4-6 yaş grubu 20 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Mintaha Sarıkaya, İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın katıldı.

• Bolu: Yeniçağa ilçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde çocuklara Kuran tilaveti okutulurken kız çocuklarına türban giydirildiği, erkek çocuklara ise takke takıldığı görüldü.

• Kayseri: Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen mezuniyet töreni yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde yapılan paylaşımda çocukların Kabe görseli önünde gösteri yaptığı görüldü.

• Denizli: Honaz ilçesinde 4-6 yaş Kuran kursunda düzenlenen törende 30 çocuğa mezuniyet belgesi verildi. Öğrencilere türban ve takke giydirildiği görüldü.