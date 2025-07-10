Kuran kursunda dayağa suç duyurusu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir Kuran kursunda iddialara göre, Hisar Mahallesi Camii’nde görev yapan bir din görevlisinin çocuklara demir sopa ile vurduğu ve sözlü hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

Kursa devam eden bazı öğrencilerin yaşadıklarını ailelerine anlatmasının ardından ortaya çıkan iddialar, bölgedeki velileri harekete geçirdi. Çocuklarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilendiğini belirten bazı veliler, söz konusu uygulamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Camide görev yapan Mehmet Beşkat isimli din görevlisinin ise şiddeti “eğitim disiplini” olarak savunduğu öne sürüldü.

SALDIRILARIN KARŞISINDAYIZ

Eskişehir Barosu yaşanan şiddet olayının ardından harekete geçti. Eskişehir Barosu Çocuk Hakları İzleme Komisyonu adına avukat Ayten Balaban tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Barosu olarak kişi hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar dilekçesi sunulmuş olup, şahsın gerekli cezayı alması için dosyanın takipçisi olacağız. Görüntülerde yer alan şüphelinin, elinde bulunan sopayı sallayarak adeta çocukların üzerinde korku imparatorluğu kurarak, disiplin amacından uzak ve eğitim metodları ile bağdaşmayacak fiillerde bulunduğunu üzülerek izlemiş bulunuyoruz. Olayın meydana geldiği zaman diliminde dini eğitim verilmesi daha da üzücüdür. Zira bu şekilde verilen dini eğitim, hem çocukların manevi değerlerini hem de psikolojik gelişmelerini kötü etkileyecektir" denildi.

Yaşanan olayda 'eziyet' ve 'kötü muamele' suçlarının oluştuğunu açıklayan Balaban, "Çocuklar geleceğimizin teminatı olup, bu geleceği en sağlıklı şekilde inşa etmek de hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sebeple sadece bu olayla sınırlı olmaksızın herkesin ihbar yükümlülüğü de bulunmaktadır. Eskişehir Barosu Çocuk Hakları İzleme Komisyonu olarak ; çocuklara karşı yapılacak her türlü saldırının karşısında olduğumuzu ve bu anlamda her türlü yasal başvuru ve takibi gerçekleştireceğimizi ifade ederiz" ifadelerini kullandı.