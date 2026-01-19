Kuran kursunda şiddet: Çocuklar defalarca darp edildi

Samsun'un Kalkanca bölgesinde bulunan Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nda çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, çocuklara yönelik şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde kaydedilen görüntülerde, yatılı kursta eğitim gören bazı çocukların, kurs binasının farklı noktalarında kurs hocaları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı görülüyor.

OCAK VE NİSAN AYLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntüleri 1-21 Ocak 2025, 9, 14 ve 16 Nisan 2025 tarihlerine ait. Görüntülerde, yaşları küçük olan öğrencilerin kapalı alanlarda, Kur’an kursunun mescidinde hocalar tarafından darp edildikleri ve fiziksel müdahaleye uğradıkları anlar yer alıyor.

MÜFTÜLÜK KABUL ETTİ

Çocukların maruz kaldığı şiddete ilişkin konuşan bir Samsun İlkadım Müftülüğü yetkilisi, kurumda başlatılan soruşturma kapsamında iki kurs görevlisinin başka Kuran kurslarında görevlendirildiği bilgisini paylaştı. Şiddet görüntülerinin adli makamlara iletilip iletilmediği bilinmiyor.

Kursun güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerine ilişkin konuşan ismini vermek istemeyen bir öğrenci ise iki kurs hocasının kurstan ayrıldığını doğruladı, görüntülerde yer alan ve şiddet uygulayan kursun müdürü ve müdür yardımcısının ise hala görevine devam ettiğini bildirdi. Öğrenci, diğer öğrencilerin de yaşanan şiddet olayları nedeniyle korktuklarını, konuşmadıklarını ve şikayette bulunmaya çekindiklerini belirtti.

Öğrenci, kursta şiddet olaylarının güvenlik kameralarının olduğu noktada değil, kameraların görüş açısına girmeyen kör noktalarda sürdüğünü anlattı.