Kuran yakma eylemleriyle tanınan Momica öldürüldü
Kuran yakma eylemleriyle gündeme gelen Salwan Momica öldürüldü. Momica'nın ırkçı nefrete tahrik suçlamasıyla yargılandığı davada bugün karar bekleniyordu.
Kaynak: İHA
İsveç'te 2023'te gerçekleştirdiği Kuran yakma eylemleriyle dünya çapında gündeme gelen ve tartışmalara yol açan Irak asıllı Salwan Momika öldürüldü.
38 yaşındaki Momika'nın dün gece (29 Ocak) Södertälje kentindeki evinde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. İsveç polisi, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Iraklı Salwan Momika "nefret suçu" işlediği gerekçesiyle yargılanıyordu.