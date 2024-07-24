Kurasız özel hac vizesi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın eşi Ali İhsan Martı’nın kuraya sokulmadan özel vize ile hacca götürüldüğü ortaya çıktı. Mekke’de lüks bir otelde kendilerine özel tahsis edilen odada konakladığı öğrenildi.

Ticari vize ile hacca giden yurttaşları kuraya girmediği için Suudi Arabistan yetkililerine şikâyet ettiği kaydedilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özel vize ile hacca götürdüğü isimlere yenileri eklendi. Toplam 2,5 milyon yurttaş hacca gitmek için kuraya girip sıra beklerken Diyanet yöneticisinin eşinin, “Mücamele” adı verilen özel bir vize ile hacca götürüldüğü belirlendi.

2023 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve kardeşi Metin Erbaş’ı kuraya sokmadan hacca götürdüğü öğrenilen Diyanet İşleri Başkanlığı, “Kayırmacılık” geleneğini 2024 yılında da sürdürdü. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Huriye Martı’nın eşi için “Mücamele” vizesi alındı. Martı’nın eşi Ali İhsan Martı, sıra beklemeden eşi ile birlikte hacca götürüldü.

ÖZEL İKRAMLAR

Diyanet kaynaklarına göre, Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve eşi Ali İhsan Martı, kendilerine özel olarak tahsis edilmiş olan ve Diyanet’in Mekke’deki ana merkezlerinden biri olan Daru’l-hadi otelinde konakladı.

Eşini kuraya sokmadan özel vize ile yanında götüren Huriye Martı’nın bir ay Mekke’de kaldığı kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi olarak hacca giden ve bir ay Mekke’de kalan Martı’ya, kaldığı gün başına Suudi Riyali üzerinden harcırah ödendiği de bildirildi. Harcırahın, hacılardan alınan ücretlerden ödendiğinin altını çizen Diyanet kaynakları, Huriye Martı’nın Mekke’de bulunduğu süreçte bacağından rahatsız olduğunu ifade ederek, çok yoğun çalışamadığını ve günlerinin büyük bölümünü otelde geçirdiğini savundu.