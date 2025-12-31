Küratör gitti, bienal bitti

Küratör Christine Tohme’nin “kişisel nedenlerle” görevinden ayrılması üzerine 18. İstanbul Bienali, 3 yıllık planını hayata geçiremeyecek.

Bienalin 20 Eylül-23 Kasım 2025 tarihleri arasında “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla gerçekleştirilen ilk ayağı, İstanbul’da 8 farklı mekanda 600 binin üzerinde ziyaretçi takip etmişti.

Tohme’nin küratörlüğünde bienalin üç aşamalı bir yapı olarak, 2026’da bir akademik program ve 2027’de ikinci bir sergiyle devam etmesi planlanıyordu.

Ancak küratör Christine Tohme’nin kişisel nedenlerle görevinden ayrıldığı öğrenildi. Alınan son kararla yapılan plan iptal edildi. Böylece 18. İstanbul Bienali, ilk etabın ardından sona erecek.

Öte yandan İKSV, yaptığı açıklamada 2027’de düzenlenecek 19. İstanbul Bienali için hazırlık sürecini başlattığını duyurdu.Yeni bienalin çerçevesini belirlemek üzere Ahu Antmen, Lydia Gatundu Galavu, Gözde İlkin, Renan Laru-an ve Sally Tallant’tan oluşan bir danışma kuruluyla çalışılacağı belirtildi. 19. İstanbul Bienali’nin küratörünün 2026 yılında duyurulması planlanıyor.