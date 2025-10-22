Kurban Bayramı 2026 ne zaman? 9 gün tatil beklentisi

“Kurban Bayramı 2026 tatili 9 gün olur mu?” İşte tarih tarih bayram takvimi, yarım gün uygulaması ve olası 9 gün tatil senaryosuna göre izin planlama rehberi. KURBAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ (GÜN GÜN) Tarih Gün Statü Mesai Not 26 Mayıs 2026 Salı Arefe Yarım gün (13.00’e kadar) Arefe günleri 13.00’ten sonra resmî tatil kapsamındadır. 27 Mayıs 2026 Çarşamba Bayram 1. Gün Tam gün tatil Resmî tatil 28 Mayıs 2026 Perşembe Bayram 2. Gün Tam gün tatil Resmî tatil 29 Mayıs 2026 Cuma Bayram 3. Gün Tam gün tatil Resmî tatil 30 Mayıs 2026 Cumartesi Bayram 4. Gün Hafta sonu Resmî tatil Önemli: “Arefe günü yarım gün tatil” uygulaması mevzuata göre geçerlidir: dini/millî bayramların arefesinde saat 13.00’ten itibaren kamu kurumlarında mesai yapılmaz. 26 MAYIS SALI YARIM GÜN MÜ? Evet. 26 Mayıs 2026 Salı (Arefe), 13.00’e kadar mesai, 13.00’ten sonra ise resmî tatil sayılır. Bu kapsam, özellikle kamu kurumlarında geçerlidir. Özel sektör işleyişi iş sözleşmeleri ve işveren duyurularına göre değişebilir; ancak yaygın uygulama arefe öğleden sonranın tatil kabul edilmesidir. 2026 KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLUR MU? Olabilir—ancak bunun için hükümet kararı gerekir. Arefe zaten salı ve yarım gün. Resmî ilan ile bayram öncesi pazartesi ile bayram sonrası pazarın “idari izin” kapsamına alınması gündeme gelirse, tatil süresi kamu çalışanları için 9 güne kadar uzayabilir. Şu an için kesinlik yok; resmî duyuru beklenmelidir. PLANLAMA REHBERİ: İZİN, BİLET, KONAKLAMA 1) İzin stratejisi Kısa tatil isteyenlere: 26 Mayıs Salı öğleden sonra + 27–30 Mayıs (toplam 4.5 gün).

Uzun tatil hedefleyenlere: Resmî karar çıkarsa 25 Mayıs Pazartesi idari izinle 8–9 güne yaklaşan blok tatil mümkün olabilir. 2) Ulaşım ve konaklama Erken rezervasyon: Uçak/otobüs biletleri ve konaklama fiyatları bayram yaklaşırken artar.

Esnek bilet: Olası resmî duyurulara göre planınızı revize edebilmek için değişim hakkı olan biletleri değerlendirin. 3) Kurban ibadeti ve şehir içi plan Randevulu kesim noktaları: Belediyelerin duyurularını takip edin; yoğunluğu azaltır.

Resmî işlemler: Arefe öğleden sonra ve bayram günleri kamu kurumları kapalıdır; ödemeleri/başvuruları önceden tamamlayın. 2026 Kurban Bayramı 27–30 Mayıs tarihlerinde, Arefe ise 26 Mayıs Salı günü olup 13.00’ten itibaren yarım gün resmî tatildir. Tatilin 9 güne uzaması ihtimali, hükümetin idari izin kararı vermesine bağlıdır. Planlarınızı yaparken arefe yarım gün kuralını ve olası duyuruları göz önünde bulundurun; bilet ve konaklamayı erken tamamlayın.