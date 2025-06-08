Kurban Bayramı bilançosu: İlk üç günde 26 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 26 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin X üzerinden açıklama yaptı.
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 2.238 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.