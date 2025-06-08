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Kurban Bayramı bilançosu: İlk üç günde 26 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Güncel
  • 08.06.2025 12:35
  • Giriş: 08.06.2025 12:35
  • Güncelleme: 08.06.2025 12:42
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı bilançosu: İlk üç günde 26 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 26 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin X üzerinden açıklama yaptı.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde  2.238 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

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