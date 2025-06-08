Kurban Bayramı bilançosu: İlk üç günde 26 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 26 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin X üzerinden açıklama yaptı.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 2.238 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.