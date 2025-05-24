Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren hatlarında 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.

ANKARA-İSTANBUL YHT HATTINA EK SEFERLER

Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 5, 8 ve 9 Haziran'da ek seferler düzenleyeceklerini belirterek, "Ankara ile İstanbul arasında 3 günde karşılıklı 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 466 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak" ifadesini kullandı.

140 VAGONLUK İLAVE İLE 8 BİN 400 EK KOLTUK KAPASİTESİ

Doğu Ekspresi'nden İzmir Mavi'ye, Pamukkale Ekspresi'nden Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne kadar birçok hat üzerinde vagon ilavesi yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5-9 Haziran tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 140 vagon ilaveyle 8 bin 400 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Tatil boyunca günlük karşılıklı toplam 28 vagonla hizmet vererek günlük ortalama 1680 yolcumuz daha keyifli yolculuk gerçekleştirecek. Demir yolu, güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla bayram dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri oluyor. Demir yolunda bayram yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık."