Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak, bayramda yağmur yağacak mı? 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği başlıkların başında hava durumu tahminleri geliyor. Bayram planı yapacak olanlar özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıcaklıkların kaç derece olacağını, havanın güneşli mi yoksa parçalı bulutlu mu geçeceğini araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU 2026

2026 Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bayram süresince birçok ilde açık ve güneşli hava öne çıkarken, bazı bölgelerde kısa süreli yağış geçişleri görülebileceği değerlendiriliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir için paylaşılan tahminlerde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu hava dikkat çekiyor. Özellikle İzmir’de bayramın dört günü boyunca güneşli hava beklenirken, Ankara’da da sıcaklıkların yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor.

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bayramda yağmur yağacak mı? sorusu, seyahat planı yapanların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan hava durumu beklentilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir için verilen tahminlerde açık, güneşli ve parçalı bulutlu hava öne çıkıyor.

Kurban Bayramı süresince sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, hava durumu plan yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

27-28-29-30 MAYIS KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU

Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlamasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıcaklık değerleri merak ediliyor. Verilen tahminlere göre bayram süresince üç büyük şehirde hava genel olarak açık, güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Şehir 27 Mayıs Çarşamba 28 Mayıs Perşembe 29 Mayıs Cuma 30 Mayıs Cumartesi İstanbul 20 derece, güneşli 21 derece, parçalı bulutlu 22 derece, parçalı bulutlu 22 derece, güneşli Ankara 21 derece, hafif parçalı bulutlu güneşli 22 derece, güneşli 24 derece, güneşli 24 derece, güneşli İzmir 26 derece, güneşli 27 derece, güneşli 28 derece, güneşli 29 derece, güneşli

KURBAN BAYRAMI’NDA İSTANBUL HAVA DURUMU

Kurban Bayramı’nda İstanbul hava durumu için tahminler, bayramın ilk gününde güneşli havaya işaret ediyor. İstanbul’da sıcaklıkların 20 ila 22 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Tarih Gün İstanbul Hava Durumu 27 Mayıs 2026 Çarşamba 20 derece, güneşli 28 Mayıs 2026 Perşembe 21 derece, parçalı bulutlu 29 Mayıs 2026 Cuma 22 derece, parçalı bulutlu 30 Mayıs 2026 Cumartesi 22 derece, güneşli

KURBAN BAYRAMI’NDA ANKARA HAVA DURUMU

Kurban Bayramı’nda Ankara hava durumu tahminlerine göre başkentte bayram boyunca sıcaklıkların 21 dereceden 24 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ankara’da bayramın büyük bölümünde güneşli hava öne çıkıyor.

Tarih Gün Ankara Hava Durumu 27 Mayıs 2026 Çarşamba 21 derece, hafif parçalı bulutlu güneşli 28 Mayıs 2026 Perşembe 22 derece, güneşli 29 Mayıs 2026 Cuma 24 derece, güneşli 30 Mayıs 2026 Cumartesi 24 derece, güneşli

KURBAN BAYRAMI’NDA İZMİR HAVA DURUMU

Kurban Bayramı’nda İzmir hava durumu tahminlerinde güneşli hava dikkat çekiyor. İzmir’de bayram boyunca sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi ve 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Tarih Gün İzmir Hava Durumu 27 Mayıs 2026 Çarşamba 26 derece, güneşli 28 Mayıs 2026 Perşembe 27 derece, güneşli 29 Mayıs 2026 Cuma 28 derece, güneşli 30 Mayıs 2026 Cumartesi 29 derece, güneşli

BAYRAM TATİLİ İÇİN HAVA DURUMU PLANI

Kurban Bayramı’nda şehir içi ziyaretler, yolculuklar ve açık hava planları yapacak olan vatandaşlar için hava durumu önemli bir başlık olmaya devam ediyor. Verilen tahminlere göre İstanbul’da parçalı bulutlu günler dikkat çekerken, Ankara ve İzmir’de güneşli hava daha belirgin görünüyor.

Bayram süresince sıcaklıkların yükselmesi beklenen şehirlerde özellikle gündüz saatlerinde açık hava planları öne çıkabilir. Ancak hava durumundaki bölgesel değişikliklerin takip edilmesi, bayram programı yapacak vatandaşlar açısından önem taşıyor.

2026 Kurban Bayramı hangi tarihlerde?

2026 Kurban Bayramı için hava durumu tahminleri 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihleri üzerinden paylaşılıyor.

Kurban Bayramı’nda hava güneşli mi olacak?

Paylaşılan tahminlerde İstanbul, Ankara ve İzmir için güneşli ve parçalı bulutlu hava beklentisi öne çıkıyor.

Bayramda İstanbul’da en yüksek sıcaklık kaç derece olacak?

İstanbul için verilen tahminlerde sıcaklık bayram süresince 22 dereceye kadar çıkıyor.

Ankara’da bayramda hava nasıl olacak?

Ankara’da bayramın ilk günü hafif parçalı bulutlu güneşli hava beklenirken, sonraki günlerde güneşli hava tahmin ediliyor.

İzmir’de bayramda yağış bekleniyor mu?

İzmir için paylaşılan dört günlük tahminlerin tamamında güneşli hava yer alıyor.

Bayramda sıcaklıklar artacak mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir için verilen tahminlerde sıcaklıkların bayram günleri boyunca kademeli olarak arttığı görülüyor.

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? sorusuna verilen tahminlere göre 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. İstanbul’da 20-22 derece aralığı öne çıkarken, Ankara’da sıcaklık 24 dereceye, İzmir’de ise 29 dereceye kadar yükseliyor. Bayram tatili planı yapacak vatandaşlar için hava durumunun açık ve ılık bir tablo sunduğu görülüyor.