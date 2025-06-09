Kurban Bayramı tatili dönüşünde Trakya’dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini Trakya ve çevre illerde geçiren İstanbullular dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi Trakya illerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul’a dönüş güzergahında özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Çorlu, Marmaraereğlisi ve Silivri geçişlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Trafik akışının yoğunlaştığı bölgelerde İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı.

Yetkililer, sürücülere sabırlı olmaları, trafik kurallarına uymaları ve yola yorgun çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yoğunluğun özellikle akşam saatlerinde artması bekleniyor.