Kurban fiyatları, üreticiyi de alıcıyı da çıkmaza sürükledi

Kurban Bayramı’nın yaklaştığı bu aylarda, hayvan pazarlarında hayvan satışları da başladı. Küçükbaş hayvan fiyatlarının 16 bin ile 35 bin lira arasında seyretmesi hem üreticiyi hem de yurttaşı çıkmaza soktu. Fiyatları yüksek bulan yurttaşlar, özellikle emeklilerin kurban ibadetini yerine getirmesinin mevcut piyasa şartlarında imkânsız hale geldiğini vurgularken besiciler ise maliyet yükü altında ezildiklerini ve emeklerinin karşılığını almakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir hayvan pazarında, üreticiler maliyetlerin artmasına, yurttaşlar ise fiyatların yüksekliğine tepki gösterdi.

20 BİN İLE EMEKLİ NE YAPSIN?

Küçükbaş hayvan üreticisi, pazarda işlerin yolunda gitmediğini belirterek, "Pazarda bekliyoruz, alışverişin pek hayrı yok. Millette para yok. Dört koyun satın almak istiyorlar, 'yarısını haftaya verelim' diyorlar, satamıyoruz. Maliyetler ağır ağır. Mazot pahalı. Buraya bir gelmek bize 3-4 bin liraya patlıyor. Mazot yüksekliği bize yansıyorsa her tarafa yansıyor. Hayvan onun yanında ucuz. Ama yapacak bir şey yok. Mücadeleye devam" dedi.

Kendisi de emekli olan üretici ve kurban satıcısı ise durumu şu sözlerle özetledi:

"Satış yok, piyasa yok. Aldığımız paraya gitmiyor. Çuval yem olmuş 1000 lira, bu mal bakılmaz ki. Bir kurban zaten 25-30 binden aşağı değil bu sene. 20 bin lira ile emekli çocuğa mı bakacak? Emekli kiramı ödeyecek, ne yapacak? Zor keser. Ben de emekliyim. 7 tane nüfusum var mesela, bazen maaş alıyorum, borçlu çıkıyorum bankadan. Geçen dönem maaşımı aldım, Ziraat Bankası'nda çıktım, 50 lira cebimde para kaldı. Nasıl idare edeceğiz? Artık hayat durdu. Vatandaş bitti. Böyle olmaz."