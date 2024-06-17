Kurban pazarında zabıta ile tartışan bir kişi intihar girişiminde bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde dün kurulan kurbanlık pazarında sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B. isimli kişi, zabıta görevlileri ile yaşadığı tartışma nedeniyle elektrik direğine bağladığı iple kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Ali B. bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.

Güncel 17.06.2024 14:56 Giriş: 17.06.2024 14:56

Güncelleme: 17.06.2024 15:24 Kaynak: DHA

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