Kurban pazarında zabıta ile tartışan bir kişi intihar girişiminde bulundu
Kayseri'nin Talas ilçesinde dün kurulan kurbanlık pazarında sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B. isimli kişi, zabıta görevlileri ile yaşadığı tartışma nedeniyle elektrik direğine bağladığı iple kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Ali B. bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü.
Kayseri'de kurban pazarında zabıta ekipleri ile tartışma yaşayan bir kişi, elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen Ali B. ile Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.
Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B, kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine bağladığı iple intihar girişiminde bulundu.
Çevredekilerin ipi keserek Ali B’yi kurtarırken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali B’nin bilincinin kapalı olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.