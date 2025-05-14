Kurban pazarlarına emekli uğramıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulan hayvan pazarında bu yıl Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satıcıları, yem fiyatlarının aşırı yükselmesi ve yurttaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların neredeyse durduğunu söylüyor. Üreticiler, özellikle emeklilerin pazara gelmediğini, gelen yurttaşın ise yalnızca fiyat sorup gittiğini belirtiyor.

Bir satıcı pazarda iş olmadığını belirterek “Kuzu fiyatları, kuzusuna göre değişiyor. Zaten şu anda pazarda iş yok. Vatandaş memnun değil, yüksek geliyor. Üreticiye sorduğumuzda o da fiyatların az olduğunu söylüyor. Sadece esnaf geliyor. Emekliler kuzuya yanaşamıyor" diye ifade etti.

Bir başka satıcı ise yurttaşların sadece fiyat sorup geçtiğini söyleyerek, “Emekli nasıl kurban kessin? Şu anda ortam belli. Emekli ailesini mi geçindirecek, kurban mı alacak? Bu maaşla mümkün değil" diye konuştu.