Kurbanlık hayvan fiyatı, 2 yılda yüzde 566 arttı

BirGün / ANKARA

İthalata dayalı hayvancılık politikalarının çöküşü, yaklaşan Kurban Bayramı ile ortaya çıktı. Et fiyatlarını düşürmek için yapılan canlı hayvan ithalatının, kasaplarda satılan karkas et fiyatları ve kurbanlık hayvan fiyatlarında meydana getirdiği artışla görüldü. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın yaptığı çalışmaya göre karkas et fiyatın 6 yılda 10 kat yani yüzde 1038 oranında, kurbanlık hayvan fiyatları ise 2 yılda yüzde 566 oranında arttı. Akay şunları söyledi: “Yem fiyatlarındaki artış ve yetiştiricilerin maliyetlerinin artması, çiftçilerin süt hayvanlarını kesime göndermesine sebep oldu. Bu durum ülkemizdeki canlı hayvan varlığının azalmasına, et fiyatlarının da artmasına neden oldu.

Hayvan ithalatı hayvancılığın sorunlarına çözüm olmadığı gibi hayvancılık sektöründe kara bir delik açtı. 2018 yılında kilogramı 29 lira olan karkas et fiyatı haziran itibariyle 328 liraya yükseldi. 6 yılda karkas etin fiyatı 10 kat arttı, yani karkas ete 6 yılda yüzde 1038 oranında zam geldi.” dedi. Akay şöyle devam etti: “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvancılıkta büyüyen kriz, kurbanlık fiyatlarının üç haneli rakamlara ulaşmasına neden oldu. Türkiye Ziraat Odalarından derlediğimiz verilere göre, 2022 yılında ortalama 15 bin lira olan büyükbaş hayvan fiyatı bu yıl 100 bin lirayı aşmış durumda. Sadece 2 yılda kurbanlık hayvan fiyatlarına yüzde 566 oranında zam geldiğini tespit ettik” şeklinde konuştu.