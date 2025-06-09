Kurbanlıklar Et ve Süt’e kaldı

EKONOMİ SERVİSİ

Bir bayram daha geride kalmak üzereyken kurban pazarları, alışılagelmiş manzaralara sahne olmadı. Derinleşen ekonomik kriz karşısında gittikçe eriyen alım gücü dolayısıyla hâlihazırda ete uzun süredir erişemeyen yurttaşlar, bu bayram kurbanlıklara ulaşamadı. Tüketiciler kurbanlıklara erişemezken üretici de elindeki hayvanları satamadı, pazarlar boş kaldı. Yozgat’taki canlı hayvan pazarına bayram öncesinde getirilen küçükbaş hayvanların büyük bölümü elde kaldı. Besiciler, zarar ettiklerini, getirdikleri koyunların çoğunu satamadıklarını, ellerinde kalan kurbanlıklara bayramın üçüncü gününde de alıcı bulamayınca tekrar köylerine götürdüklerini belirtti.

Pazara Kırım Köyünden kurbanlık getiren Muharrem Yalçın, ANKA’ya şunları söyledi: “Kârımız hiç yok, öylece kaldı, çiftçi yine kötü durumda. Koyunlar 12- 15 binden başlıyor, yine almıyorlar. Millet bağış yapıyor, 5 bin liraya, 4 bin liraya. Adam hindi vermiyor 4 bin liraya. Millette para yok ki, neyle alacak. Millet emekli, millette para yok. Millet utanmasa ağlayacak. Emeklide para olmayınca satışta olmuyor. Adamlar ‘emekliyiz’ diyor, verdikleri 14 bin lira para diyor. Kurbanlıklar kaldı, hiç para etmiyor. Böylece kaldık, 50 tane getirdik 15’ini zor sattık."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise dün Kurban Bayramı’nda üreticilerin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak satın alacaklarını belirtti.

Yumaklı, şunları söyledi: ‘‘Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu olarak satın almış olacağız. İlavaten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız.”

ÇOCUKLAR ETİN TADINI BİLMİYOR

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de bayrama ilişkin yazılı açıklamada bulundu: “Et vitrinlerde kaldı, çocuklar vitrine bakıyor. Bir kuşak, etin tadını bilmeden büyüyor. Bu bayram da birçok çocuk için sofrasında sadece eksiklik olacak.”