Kurda hareketlilik: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 44,34, euro 51,41 lira seviyesinden güne başlarken, bir önceki güne göre sınırlı hareketlilik dikkat çekti.
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,3440 liradan alınan dolar, 44,3460 liradan satılıyor.
51,4090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,4110 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,3210, euronun satış fiyatı ise 51,4390 lira olmuştu.