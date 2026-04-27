Kurda sınırlı artış: Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 45,0390 liradan, euro 52,8270 liradan haftaya başlarken; her iki kurda da cuma gününe göre sınırlı artış kaydedildi.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 45,0370 liradan alınan dolar 45,0390 liradan satılıyor. 52,8250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,8270 lira oldu.
Cuma günü, doların satış fiyatı 45,0250, euronun satış fiyatı ise 52,7860 lira olmuştu.