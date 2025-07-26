Kurdun koyunlara saldırısı dronla önlendi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde kurdun koyunlara saldırısı, dron sayesinde önlendi. Sürüden ayrılan koyunlara yaklaşan kurt, dron sesini duyunca koyunlardan uzaklaştı. O anlar, dronun kamerasına yansıdı.

Abdipaşa beldesi Derecik Mahallesi’nde 5 yıldır muhtarlık yapan Cafer Şengül, oğlu Zafer Şengül ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı. 120 koyunu bulunan Şengül ailesi, koyunlarını mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Dibektaş mevkisine otlaması için bıraktı. Bir süre sonra koyunların sayısının azaldığını fark eden Zafer Şengül, arazide koyunlarını takip etmek için aldığı dronu havalandırdı. Koyunları yaklaşık 200 metre mesafede dron ile bulan Şengül, bölgedeki kurdu fark etti. Kurt dron sesi ile koyunlardan uzaklaşırken, o anlar havadan görüntülendi.

'DRON SAYESİNDE KOYUNLARIMIZ KURTULDU'

Cafer Şengül, "Koyunlarımızı her zaman bıraktığımız tarlaya salmıştık. Çocuklar tarlanın kapısını açık bırakmışlar, sürüden ayrılan koyunlar buradan çıkmış gitmiş. Ben de oğluma koyunların kayıp olduğunu dronla kontrol etmesini istedim. Sonra dronla koyun sürüsünü bulduk. O sırada bir kurdun sürüye saldırma hazırlığında olduğunu gördük, dronunun sesinden kurt ormana kaçtı. Dron sayesinde koyunlarımız kurtuldu" dedi. (DHA)

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