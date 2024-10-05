Kürecik Tel Aviv’i neden koruyor açıklanmalı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye" çıkışı yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "İsrail bize saldıracaksa Kürecik Üssü’nün neden İsrail’i koruduğunu anlatmanız gerekiyor" diye seslendi.

Emir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Meclis’te bir iddiada bulundu, İsrail’in ‘Nil’den Fırat’a ideolojisi’ ve Siyonizm gereği Türkiye’nin topraklarında gözü olduğunu; Lübnan’ı, Suriye’yi geçerse sıranın Türkiye’de geleceğini söyledi. Bu son derece önemli bir iddia çünkü Siyonizm ve İsrail’in tarihi köklerinden getirdiği yayılma hayali yeni bir şey değil. Oysa daha geçen eylül ayına kadar Cumhurbaşkanı Netanyahu ile şakalaşıyordu, tank ihaleleri bile İsrail’e çekinmeden veriliyordu.

Aynı şekilde bugün dahi kimi paravan ülkeler ve güzergahlar üzerinden İsrail’e petrol gönderdiğinizi biliyoruz ve takip ediyoruz. İsrail bize saldıracaksa Kürecik Üssü’nün neden İsrail’i koruduğunu anlatmanız gerekiyor. Yapılması gereken başta Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmak üzere gelip, Meclis’te kapalı bir oturumda Meclis’imizi bilgilendirmesidir. Aksi halde bizim anlayacağımız içerideki sıkışmışlığını gidermek için yurt dışından bir düşman icat etmesi, bu sefer de İsrail’i düşman olarak göstermesini iç cepheyi tahkim etme çabası olarak değerlendiririz."