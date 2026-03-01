Küresel ekonominin şah damarı: Hürmüz Boğazı neden önemli?

27 Şubat 2026'da İsrail ile ABD'nin İran'daki askeri tesislere yönelik saldırılarıyla başlayan ve ardından İran'ın misilleme hamleleriyle Ortadoğu'da tırmanan gerilim, gözleri dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’na çevirdi.

İran Devrim Muhafızları'nın boğazı gemi trafiğine kapattığına dair gelen son haberler, küresel piyasalarda şimdiden Brent petrol fiyatlarının son bir yılın zirvesine çıkmasına neden oldu.

Peki, sadece 33 kilometre genişliğindeki bu boğaz neden bu kadar hayati?

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan stratejik bir geçittir. Coğrafi olarak İran ile Umman’ın Musandam Yarımadası arasında yer alır. Bu dar su yolu, dünya enerji ticareti açısından hayati öneme sahiptir. Ortalama genişliği 50 kilometre olan boğazda gemiler, belirlenmiş 3 kilometrelik nakliye koridorlarından geçiş yapar.

DÜNYANIN ENERJİ KORİDORU

Hürmüz Boğazı, Umman ile İran arasında yer alan ve Basra Körfezi'ni açık denizlere bağlayan tek çıkış noktasıdır. Güncel verilere göre, her gün yaklaşık 20 milyon varil ham petrol bu suları geçerek dünya pazarlarına ulaşıyor. Bu rakam, dünyada deniz yoluyla taşınan toplam petrolün yaklaşık %20’sine, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin ise yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

Özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi dev üreticilerin ihracat hatları tamamen bu boğaza bağımlı durumda. Katar’ın LNG sevkiyatının neredeyse tamamı Hürmüz üzerinden gerçekleştiği için, boğazda yaşanacak bir aksama sadece petrol fiyatlarını değil, küresel ısınma ve elektrik üretim maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

BUGÜNKÜ SAVAŞ AÇISINDAN KRİTİK NOKTALAR

Bugünkü çatışma ortamında Hürmüz Boğazı, İran için "asimetrik bir silah" niteliği taşıyor. Uzmanlar, İran’ın konvansiyonel hava gücüyle ABD ve İsrail’e karşı koymakta zorlanabileceğini, ancak boğazı mayınlayarak veya seyir güvenliğini bozarak tüm dünyayı ekonomik bir kaosa sürükleyebileceğini belirtiyor:

Asya’nın Bağımlılığı: Boğazdan geçen petrolün büyük bir kısmı Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya devlerine gidiyor. Boğazın kapanması, Çin ekonomisini felç ederek krizin küresel bir ticari savaşa evrilmesine yol açabilir.

Alternatifsiz Güzergah: Bölgedeki boru hatları, Hürmüz’den geçen kapasitenin ancak çok küçük bir kısmını karşılayabiliyor. Bu da boğazın "kapatılamaz bir vana" olduğu gerçeğini pekiştiriyor.

Navigasyon ve Güvenlik: 1 Mart 2026 itibarıyla bölgede GPS sinyallerinin karıştırıldığı (jamming) ve ticari gemilerin rota değiştirmeye başladığı rapor ediliyor. Bu durum, fiili bir kapanma olmasa bile sigorta maliyetlerini ve navlun fiyatlarını rekor seviyelere çekiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ALARM

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve enerji analistleri, boğazın tamamen kapanması durumunda petrolün varil fiyatının kısa sürede 120-150 dolar bandına çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bugün yaşanan saldırılar sonrası petrol fiyatlarındaki %3’lük sıçrama, olası bir ablukada yaşanacak ekonomik depremin sadece ayak sesleri olarak nitelendiriliyor.

Tahran’ın bu stratejik geçidi bir pazarlık unsuru olarak kullanmaya devam etmesi beklenirken, Washington ve müttefiklerinin "seyrüsefer serbestisini" korumak adına bölgeye ek donanma gücü sevk etmesi, Hürmüz'ü önümüzdeki günlerin en sıcak çatışma alanı haline getirebilir.