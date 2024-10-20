Küresel Emeklilik Endeksi verileri: Türkiye 48 ülke arasında 45’inci sırada!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İnsan kaynakları danışmanlığı şirketi Mercer’ın Küresel Emeklilik Endeksi verilerini paylaştı.

Karabat’ın paylaştığı emeklilik endeksi verilerine göre Türkiye 48 ülke arasında 45’inci sırada yer alıyor.

Hollanda’nın birinci, Hindistan’ın son sırada yer aldığı endekste Türkiye; Botsvana, Peru ve Kolombiya’nın gerisinde bulunuyor.

2025 yılında söz konusu verilerin daha da geriye gideceğini söyleyen CHP’li Karabat, “Maaş zamları, hayali olan düşük enflasyon hedeflerine göre yapılıyor. Sefaletin derinleştirilmesine rasyonel politikalar diyorlar” dedi.

CHP'li Özgür Karabat, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı verilerde şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin yoksulluğu derinleştiren ekonomi politikaları sonucu emekliler açlık sınırının altında yaşıyorlar. Bu durum artık dünyadaki araştırmalara da net bir şekilde yansıyor. İnsan kaynakları danışmanlığı şirketi Mercer’ın Küresel Emeklilik Endeksi’ne göre, Türkiye 48 ülke arasında 45’inci sırada yer aldı. Hollanda emeklilik endeksinde birinci, Hindistan ise sonuncu oldu.

2-İnsan kaynakları danışmanlığı şirketi Mercer’ın Küresel Emeklilik Endeksi’ne göre, Türkiye 48 ülke arasında 45’inci sırada yer aldı. Hollanda emeklilik endeksinde birinci, Hindistan ise sonuncu oldu. pic.twitter.com/mJpAgCCKqn

2025 yılında da bu tablo maalesef daha da kötü olacak. Çünkü AKP’nin planı, gerçekleşen enflasyon değil, IMF’nin de önerdiği gibi hedeflenen enflasyona göre maaş zammı yapmak. OVP 2025 enflasyon hedefi %17,5 olmuştu.

AKP’nin 2025 bütçesine bakıyorsunuz, vergi gelirleri %50’ye yakın artıyor. Ama maaş zamları, hayali olan düşük enflasyon hedeflerine göre yapılıyor. Sefaletin derinleştirilmesine ‘rasyonel politikalar’ diyorlar. Geldiğimiz noktada ‘Batı bizi kıskanıyor’dan, ‘Hindistan ile yarışan Türkiye’ haline geldik. Ekonomik krize, toplumsal çürüme de eşlik ediyor. Herkes konuşur, Ak Parti yapar!"