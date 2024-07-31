Küresel hava yolu yolcu trafiği haziranda yüzde 9,1 arttı
Kaynak: AA
Küresel hava yolu taşımacılığı haziranda yıllık bazda yüzde 9,1 arttı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hazirandaki küresel yolcu talebine ilişkin verilerine göre, ücretli yolcu kilometresi (RPK) cinsinden ölçülen toplam talep, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 yükseldi.
Mevcut koltuk kilometresi cinsinden ölçülen toplam kapasite de yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
Doluluk oranı ise bu dönemde yüzde 0,5 artarak yüzde 85'e çıktı.