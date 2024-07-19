Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Küresel iletişim kesintisi: CrowdStrike CEO'sundan açıklama

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, küresel çapta yaşanan iletişim kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada kesintilerin güvenlik olayı ya da siber saldırı kaynaklı olmadığını belirtildi.

Teknoloji
  • 19.07.2024 13:13
  • Giriş: 19.07.2024 13:13
  • Güncelleme: 19.07.2024 13:50
Kaynak: AA
Küresel iletişim kesintisi: CrowdStrike CEO'sundan açıklama
Fotoğraf: AA

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, küresel çaptaki iletişim kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada kesintilerin güvenlik olayı ya da siber saldırı kaynaklı olmadığını aktardı.

Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan kesintiden Mac ve Linux bilgisayarlarının etkilenmediğini bildirdi.

CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını aktaran Kurtz, şunları kaydetti: "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme dağıtılmıştır"

Kurtz, müşterilerini en son güncellemeler için destek portalına yönlendirdiklerini ve sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceklerini belirterek "Ayrıca, kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz, CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Microsofttaki arıza: Küresel şirketlerden teknik hata açıklaması
BTKden global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin açıklama
Microsofttaki sorun, dünya genelinde onlarca sektörde krize yol açtı
Microsofttan teknik aksaklığa ilişkin açıklama: Sorun, neden kaynaklandı?
BirGün'e Abone Ol