Küresel ısıtma etkisini sürdürüyor: Şubat 2025 en sıcak üçüncü şubat oldu

Dünya genelinde etkisini giderek artıran küresel ısıtma ve iklim değişikliği, olağanüstü hava sıcaklıklarına ve hava olaylarına neden olmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği tarafından kurulan Copernicus’un Küresel İklim Raporu’na göre, geçen şubat ayı, küresel olarak kayıtlara geçen en sıcak üçüncü şubat ayı oldu.

Copernicus’un Küresel İklim Raporu’nda yayımlanan bültene göre, Şubat 2025'in küresel olarak kayıtlardaki üçüncü en sıcak şubat ayı ve ortalama yüzey hava sıcaklığının 13,36 derece, bunun da 1991-2020 ortalamasının 0,63 derece üzerinde olduğunu bildirildi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Ocak 2025’in, kayıtlardaki en sıcak ocak ayı olduğuru ifade etmişti. Daha sonra Copernicus Küresel İklim Raporu’nun yayımladığı verilerde 2025 Şubat’ın en sıcak üçüncü şubat ayı olduğunu belirtmesinin ardından dünya genelinde hemen hemen tüm kara alanlarında ortalamanın üzerinde sıcaklıklar beklendiği kaydedildi.

DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YARISI CİDDİ SU KITLIĞI YAŞIYOR

Bunun yanında, artan sıcaklık seviyeleri ile birlikte gelen kuraklık, dünyada sorun yaratmaya devam ediyor. WMO, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yılın en azından bir bölümünde ciddi su kıtlığı yaşadığını bildirdi.

Kuraklık, en az dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini artırmaya devam ediyor. İnsanlara içme, sulama, hidroelektrik enerji sağlayan ve insanları taşkın tehlikelerinden koruyan barajlar, tehdit altında.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) verilerine göre, Ankara’da 2024 yılı Mart ayında aktif doluluk oranı yüzde 40,16 iken, bu sene mart ayında aktif doluluk oranının 17,36’ya gerilediği belirtildi.