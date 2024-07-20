Küresel kesinti hayatı durdurdu

Microsoft’un sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle dünya genelinde hayat durma noktasına geldi. Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede havalimanları çalışmadı. Birçok sektörde aksamalar yaşandı.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan aksaklık hayatı durdurdu. Aksaklık nedeniyle başta ulaştırma, bankacılık, ödeme cihazları, havalimanlarındaki check-in sistemleri olmak üzere çok sayıda sektörde sorunlara yol açtı. Kesintinin Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklandığı öğrenildi.

Resmi yetkililerin açıklamalarına göre İngı̇ltere'nı̇n sağlık randevu sı̇stemı̇ de 'çevrimdışı' hatası veriyor. İngiltere'nin önemli haber kanallarından Sky News ise cuma günü yayın yapamadı. Londra borsasında işlemlerde sorunlar yaşandı.

ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu. Berlin Brandenburg Havalimanından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı. İspanya'da da tüm havalimanlarının teknik sorundan etkilendiği ifade edildi. New York kentindeki Times Meydanı'nda bazı dijital panolarda mavi ekran hatası görüldü.

Hollanda'nın Achterhoek bölgesindeki Slingeland Hastanesinin internet sayfasında yayımlanan mesajda, yerel saatle 11.30'a kadar, çok acil hastalar dışında, hizmet verilmeyeceği, ayakta tedavi hizmetlerinin iptal edildiği ve yeni hasta kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Krizi sonrası küresel piyasalarda satış baskısı arttı, negatif bir seyir izlendi. New York Borsası'nda vadeli piyasalarda CrowdStrike'ın hisselerinde yüzde 18'i, Microsoft'un hisselerinde yüzde 2'yi aşan düşüşler görüldü.

Bu arada, Avustralyalı hava yolu firması Qantas'ın hisseleri yüzde 1,6, Tokyo merkezli Japan Airlines'ın hisseleri yüzde 2,4 ve Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.

Microsoft 365, dünya, sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiğini belirterek, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde sürdüğünü bildirdi.

Microsoft 365 ekibinin rahatlama sağlamak için ek hafifletme eylemleri gerçekleştirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Etkilenen diğer senaryolarda işlevsellik ve kullanılabilirlikte bir artış gözlemlemeye devam ediyoruz ve tam iyileşmeye doğru ilerlediğimizden emin olmak için bunu yakından takip ediyoruz. Microsoft, bu olayı mümkün olan en yüksek öncelikte ele almaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

CrowdStrike CEO'su George Kurtz da küresel çaptaki iletişim kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kesintilerin güvenlik olayı ya da siber saldırı kaynaklı olmadığını aktardı. Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan kesintiden Mac ve Linux bilgisayarlarının etkilenmediğini bildirdi.

CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını aktaran Kurtz, şunları kaydetti: "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme dağıtılmıştır"

OLİMPİYAT DA ETKİLENDİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren ABD'deki Austin Texas merkezli şirket CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle bilişim teknolojileri operasyonlarının etkilendiğini duyurdu.

Paris 2024'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyunların başlamasına bir hafta kala bazı bilişim sistemleri operasyonlarının küresel iletişim kesintisinden zarar gördüğü ancak acil durum planının devreye sokulduğu belirtildi.

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CROWDSTRİKE KİMDİR?

Dünya çapında havalimanlarından bankalara ve telekomünikasyon şirketlerine birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorununun odağındaki 85,3 milyar dolar piyasa büyüklüğüne sahip CrowdStrike, kötü amaçlı yazılımları tespit etmeye yönelik sunduğu ürünlerle bilinirken, daha önce ABD'deki devlet kurumlarına siber saldırıların tespit edilmesinde öne çıkmıştı.