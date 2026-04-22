Küresel nezaket sıralaması açıklandı: Listede hangi ülkeler var?

Remitly tarafından 2026 yılında yapılan küresel ankete göre dünyanın en nazik ülkeleri belli oldu. Listeye Japonya açık ara farkla liderlik ederken, Kanada ve Birleşik Krallık üst sıralarda yer aldı.

Küresel katılımcılarla gerçekleştirilen araştırma, ülkelerin “nezaket” algısına göre sıralandığı dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Sosyal uyum, saygı ve günlük iletişimdeki davranış biçimlerinin değerlendirildiği ankette Asya ve Avrupa ülkelerinin ağırlıkta olması dikkat çekti.

AÇIK ARA FARKLA LİDER JAPONYA

Araştırmaya göre Japonya, yüzde 35,2 oy oranıyla listenin zirvesine yerleşti. Ülkenin toplumsal saygı kültürü, düzen anlayışı ve günlük yaşamda nezaket kurallarına verilen önem bu sonucu destekleyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

İkinci sırada yüzde 13,4 ile Kanada yer alırken, üçüncü sırada yüzde 6,2 ile Birleşik Krallık bulunuyor. Bu ülkeleri sırasıyla Çin, Almanya ve Filipinler takip ediyor.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Listede İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

Uzmanlar, bu ülkelerdeki yüksek yaşam standartlarının ve toplumsal kuralların nezaket algısını güçlendirdiğini belirtiyor.

ABD VE DİĞER ÜLKELER ALT SIRALARDA

Listenin ilerleyen sıralarında ise ABD, Hindistan, Fransa ve İtalya gibi ülkeler yer aldı.

Bu sonuçlar, kültürel farklılıkların ve toplumsal beklentilerin “nezaket” algısını doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.

Öte yandan 25 ülkenin yer aldığı listede Türkiye'ye rastlanmadı.

HANGİ ÜLKELER LİSTEDE