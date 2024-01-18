Küresel petrol arzı aralıkta günlük 490 bin varil azaldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, aralıkta önceki aya göre günlük 490 bin varil azalarak 102 milyon 270 bin varile gerilediğini bildirdi.

IEA'nın aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, aralıkta günlük yaklaşık 50 bin varil artarak 27 milyon 20 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük yaklaşık 32 milyon 520 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 540 bin varil azalarak yaklaşık 69 milyon 750 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi aralıkta günlük 490 bin varil azalarak 102 milyon 270 bin varil oldu.