Küresel petrol arzı eylülde günlük 270 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, eylülde bir önceki aya göre günlük 270 bin varil artarak 101 milyon 570 bin varile ulaştığını bildirdi.

IEA'nın eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, eylülde bir önceki aya göre günlük 240 bin artarak 28 milyon 210 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 580 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük yaklaşık 33 milyon 790 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre günlük 20 bin varil artarak günlük yaklaşık 67 milyon 790 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi eylülde günlük 270 bin varil artarak 101 milyon 570 bin varile ulaştı.