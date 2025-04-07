Küresel piyasa ve borsalarda 'kara pazartesi': Çöküş neden kaynaklandı?

Küresel piyasalar ve borsalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi tarifelerinin ardından bugün negatif seyretti.

Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,4 düşüşle 465 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 7,5 azalışla 19.142 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,9 değer kaybıyla 7.658 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 7,3 düşüşle 32.135 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 5,9 azalışla 11.702 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6,2 değer kaybıyla 6.825 puan seviyelerinde seyrediyor.

ASYA BORSALARINDA SERT DÜŞÜŞLER

Asya borsalarında küresel ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişelerle sert düşüşler yaşandı.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayına ilişkin öncü endeks 107,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2.328 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 düşüşle 3.096 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 12,7 değer kaybıyla 19.960 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,3 azalışla 72.152 puandan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkeye getirdiği gümrük tarifelerini geçen günlerde açıklamıştı.

BORSA İSTANBUL'DA SERT GERİLEMEBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda, satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Trump tarifelerine ilişkin bölgeden gelecek olası misilleme açıklamaları yakından takip ediliyor.

Analistler, AB tarafının atacağı adımları küresel ekonomi ve ticaret için belirleyici olabileceğini ifade ederek, artan ticaret savaşları endişelerinin piyasalardaki satış baskısının devam etmesine neden olabileceğini vurguladı.

BİTCOİNDE DÜŞÜŞ

BD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife paketiyle ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle Bitcoin, 75 bin doların altında düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 10'dan fazla düşerek 75 bin doların altına indi.

TSİ 10.00 itibarıyla 74 bin 980 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 8,36 oldu.

ÇÖKÜŞÜN SEBEBİ NE?

Küresel piyasalar ve borsadaki sert gerilemelere ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklı tarifeler neden oldu.

Trump, ülkesinin 5 Nisan'dan itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti. Yeni tarifelerden yüzde 10'luk baz tarife 5 Nisan'da, yüzde 24'lük ek tarife ise 9 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı, ABD şirketlerine yönelik ihracat yasakları, kısıtlamalar ve soruşturmaların olduğu yaptırımlar açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 ABD şirketi ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılan ve atılacak karşı misilleme adımları risk algısının tarihi şekilde yüksek kalmasına neden oldu.