Küresel piyasalar 2025'in ilk işlem gününde negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren izleyeceği politikalar piyasalarda endişelerin güçlü kalmasına neden oluyor.

2024 yılında enflasyonla mücadelede önemli bir yol alınırken, 2025 yılında gözler büyük ekonomilerin enflasyon ve resesyon endişelerine yönelik izleyeceği makroekonomik politikalara çevrildi.

Salı günü açıklanan verilere göre, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,6 arttı ve konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde yıllık bazda yüzde 4,2 ile Eylül 2023'ten bu yana en yavaş yükselişini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise çelik üreticisi US Steel'ın satın alınması için Japon şirket Nippon Steel'ın yeni bir teklifte bulunduğuna dair haber sonrasında US Steel hisseleri yüzde 10'a yakın yükseldi.

Altının ons fiyatı yılı 2 bin 623 dolardan tamamlarken, ons altın 2024 yılını yüzde 27,16 değer kazancıyla tamamlamış oldu. Yılın ilk işlem gününde ise altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 632 dolardan alıcı buluyor.

Geçen yılı yüzde 4,58'den tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralarda yüzde 4,57 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi yılın son gününde 108,5 seviyesinden kapanırken, yeni yıla yüzde 0,2 düşüşle 108,3 seviyesinden başladı.

Çin'deki imalat sanayinin talebine yönelik belirsizlikler ve Orta doğudaki gerilimlerin etkisiyle yıl boyunca dalgalı bir seyrin izlendiği Brent petrolün varil fiyatı yılı yüzde 2,8 azalışla 74,7 dolar seviyesinden tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı yeni yılın ilk işlem gününde yüzde 0,1 değer kazancıyla 74,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York Borsası'nda salı günü S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Yıllık olarak bakıldığında ise 2024 yılında endekslerdeki artış Dow Jones için yaklaşık yüzde 13, S&P 500 için yüzde 23 ve Nasdaq için yüzde 29 oldu.

Avrupa borsalarında yılbaşı tatili sonrası gözler bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Bölge genelinde resesyon endişeleri varlığını korumaya devam ederken, imalat sanayi aktivitesindeki zayıf seyir Avrupa ekonomisinin ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Analistler bugün açıklanacak verilerden alınan sinyallerin, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde izleyeceği yol haritası üzerinde etkili olabileceğini ifade ederek, 2025 yılında ECB'nin güvercin politikalara devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Salı günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Yıllık bazda bakıldığında geçen yıl FTSE 100 endeksi yüzde 5,69, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 18,85, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 12,63 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti.

Asya borsalarında yeni yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Japonya'da devam eden tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre aralık ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, Çin'in imalat sanayinin genişleme bölgesinde kalmaya devam etmesine karşın güç kaybetmesinin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri beslemeye devam ettiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor.

2024 yılında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 19,22, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 12,67, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 17,67 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 9,63 düştü.

Yurt içinde salı günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı.

Yıllık performansa bakıldığında ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2024'te yüzde 31,60 yükseliş kaydetti.

Öte yandan, 6 Şubat depremleri sonrasında getirilen açığa satış yasağı bugün, BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacak.

Dolar/TL, salı günü yatay seyirle 35,3647'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,3740 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi PMI verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.650 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

15.00 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI