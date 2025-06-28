Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimin bitmesinin ardından artan risk iştahıyla geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER AZALDI, PİYASALAR RAHATLADI

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ederken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması piyasalardaki artan jeopolitik risk algısının yatışmasını sağladı. Jeopolitik risklerin azalmasının ardından gözler tekrar ABD'deki enflasyonla mücadele ve tarife müzakereleri süreçlerine çevrildi.

POWELL'DAN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell geçen hafta ABD Kongresi'nde yaptığı iki sunumda para politikasındaki gidişata yönelik önemli sinyaller verdi. Powell, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini ifade ederek, bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilmesinin gerekeceğini söyledi.

İş gücü piyasasının zayıfladığının görülmesinin de daha erken faiz indirimi yapılmasını gerektirdiğini belirten Powell, enflasyonun daha güçlü gelmesi veya iş gücü piyasasının güçlü kalmayı sürdürmesi durumunda parasal gevşemede daha geç hareket edebileceklerini ifade etti.

Bunlara ek olarak, Powell, ekonomide yavaş büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyon riskinin sorulması üzerine, ülke ekonomisine ilişkin stagflasyon öngörmediklerini vurguladı.

TEMMUZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ MASADA

Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği fiyatlanmaya devam ederken, temmuz ayında bankanın 25 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentileri de fiyatlamalara dahil oldu.

Analistler, gelecek hafta takip edilecek istihdam verilerinden alınacak sinyallerin yakından takip edileceğini ifade ederek, iş gücü piyasasında beklenti üzeri bir soğumanın ortaya çıkması durumunda ilk faiz indirimi beklentilerinin temmuz ayına çekilmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

S&P 500 İLE NASDAQ ENDEKSLERİ REKOR KIRDI

New York borsasında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 4,25, Dow Jones endeksi yüzde 3,82 ve S&P 500 yüzde 3,44 değer kazandı. Haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören Nasdaq endeksi geçen yıl aralık ayındaki, S&P 500 endeksi de bu yıl şubat ayındaki kapanış rekorlarını tazeledi.

TAHVİL, DOLAR, ALTIN VE PETROL PİYASALARINDA SON DURUM

Bu gelişmelerin ışığında ABD tahvil piyasalarında geçen hafta alıcılı bir seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puanlık azalışla haftayı yüzde 4,28'den kapattı. Dolar endeksi ise haftalık bazda yüzde 1,3 azalışla 97,4 seviyesinden haftayı tamamladı.

Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 3,28 azalışla 3 bin 274 dolara inerken, Brent petrolün varil fiyatı İsrail-İran arasındaki çatışmaların son bulmasının ardından haftayı yüzde 12,6 azalışla 66,3 seviyesinden tamamladı.

NVİDİA TEKRAR ZİRVEDE

Öte yandan, hisseleri geçen hafta yüzde 9,7 yükselen ABD'li çip şirketi Nvidia, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Microsoft'u geride bırakarak yeniden ilk sıraya yükseldi.

YOĞUN ABD VERİ TAKVİMİ

30 Haziran ile başlayan haftada salı günü JOLTS açık iş sayısı, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM imalat sanayi PMI, çarşamba ADP özel sektör istihdamı, perşembe dış ticaret dengesi, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, hizmet sektörü PMI, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle cuma günü kapalı olacak New York Borsası, perşembe günü ise erken kapanış yapacak.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPATTI

Avrupa borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'da gerilimlerin bitmiş olması ve Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelen haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

NATO VE AB ZİRVESİNDEN PİYASALARA YANSIYANLAR

NATO zirvesinde, liderler, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise bu adımın NATO'yu her zamankinden daha güçlü yapacağını belirterek, ülkesinin savunma harcamalarının 2027'de GSYH'nin en az yüzde 4,1'i olacağını bildirdi.

Geçen hafta Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkenin ekonomisini canlandırmayı ve savunma harcamalarını artırmayı amaçlayan 2025 bütçe taslağını ve 2026 bütçe çerçevesini onayladı.

ABD ile Avrupa Birliğinin (AB) tarife müzakereleri de yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD ile bir anlaşma yapmak istediklerini ancak uzlaşılamaması durumuna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

Geçen hafta Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

ASYA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Asya borsalarında Orta Doğu'da sonlanan gerilimler ve teknoloji sektörü hisselerindeki alıcılı seyrin etkisiyle geçen hafta pozitif bir seyir öne çıktı. Nvidia'nın zirveye oturması, Asya’daki yarı iletken hisselerini destekledi.

ÇİN-ABD TİCARET MUTABAKATI

Çin, ABD ile Londra'da yürütülen ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinin uygulanmasına ilişkin anlaşmayı sonuçlandırdıklarını duyurdu.

JAPONYA VE ÇİN’DEN EKONOMİK VERİLER

Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Çin’de ise sanayi şirketlerinin karları Mayıs 2025’te yıllık yüzde 9,1 geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,55, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,13, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,20 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,91 yükseldi.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 2,19 yükselişle 9.404,89 puandan kapandı. Gelecek hafta ise gözler haziran ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi.

SPK’DAN YENİ DÜZENLEMELER

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yayımladığı bültende açığa satış yasağı, pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve öz kaynak oranlarının esnetilmesi gibi uygulamaların 29 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Dolar/TL haftayı yüzde 0,6 artışla 39,9070'ten tamamladı.

TÜRKİYE’DE HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, salı imalat sanayi PMI, perşembe enflasyon ve haftalık para ve banka istatistikleri, cuma reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek.