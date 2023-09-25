Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlerken, bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı endişesi öne çıkarken, bazı bankaların faiz artışı konusunda sona geldiğine dair öngörüler arttı.

Fed'in, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın Banka, ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korumuş ve yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışının daha sinyalini vermişti.