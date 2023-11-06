Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler, politika faizlerinin nihai seviyelerine ulaşmış olabileceğine işaret ediyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den 3,9'a yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ve yüzde 0,3 yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,2 artarak 34 dolara ulaştı.