Küresel piyasalar Hürmüz krizine odaklandı: Petrol yükselmeye devam ediyor

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkese yönelik şüphelerini dile getirmesi ve Tahran’ın son barış teklifini reddetmesinin ardından yükseldi.

Bu durum, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiili olarak kapalı kalma süresini uzattı.

BRENT PETROL 105 DOLARA YAKLAŞTI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, brent petrol, önceki seansta yüzde 2,9 yükseldikten sonra varil başına 105 dolar civarında işlem görürken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 99 dolara yaklaştı.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 haftadır süren savaşı sona erdirmeye yönelik önerisine İran’ın verdiği yanıtı küçümseyerek ateşkesin “yoğun bakımda” olduğunu söyledi.

Nisan ayının başından bu yana yürürlükte olan ateşkes, son dönemde gemilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere yaşanan şiddet olaylarına rağmen korunmuştu.

Ancak Hürmüz Boğazı’nın neredeyse kapanması, küresel müşterilere yönelik ham petrol, doğalgaz ve yakıt sevkiyatlarında ciddi aksamalara yol açarak enflasyon krizi endişelerini artırdı.

İRAN’DAN ABD’YE YENİ TALEPLER

Konuya yakın bir kaynak, İran’ın Trump’ın barış teklifine karşılık olarak ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını ve yaptırımlarda gevşeme sağlamasını talep ettiğini söyledi.

İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki trafik üzerinde belirli ölçüde kontrolü sürdürmek istediği belirtildi.

Bloomberg analistlerinin yayımladıkları notta “Kapsamlı bir barış anlaşmasının ortaya çıkması düşük ihtimal” değerlendirmesinde bulunuldu.

Analistler, ABD ile İran’ın yeniden saldırılara dönmesinin muhtemel olduğunu ancak yoğun çatışmaların geçici kalacağını ve daha düşük seviyeli bir mücadele düzenine dönüşeceğini öngördü.

TRUMP YÖNETİMİNDE SAVAŞ VE ENERJİ TRAFİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Axios’un üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump, ulusal güvenlik ekibiyle savaşı ve olası yeni askeri operasyonları görüşüyor.

Trump ayrıca Fox News’e yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yeniden eskort sağlanmasına yönelik planı değerlendirdiğini söyledi.

ABD’de akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.

ABD yönetimi, artan fiyatları dizginlemek amacıyla yeniden acil petrol rezervlerini devreye soktu.

ÇİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMİNDE İRAN DOSYASI

Savaşın, Trump’ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD’li yetkililer, Trump’ın Çin’in İran politikasını masaya yatıracağını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı ise pazartesi günü, İran petrolünün Çin’e satışına yardımcı