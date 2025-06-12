Küresel piyasalar jeopolitik gerilim endişeleriyle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ile Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasında bir süredir devam eden ticaret gerginlikleri dün tarafların anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından azalırken, anlaşmanın detaylarına ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir olup olmadığına yönelik şüpheler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

TRUMP’TAN ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Çin ile anlaşmaya varıldığını Truth Social hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını kaydetti.

Trump, Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceğini belirtirken, ABD’nin de Çinli öğrencilere yönelik bazı kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.

TARİFE GÖRÜŞMELERİ VE BELİRSİZLİKLER

Birçok ülkeyle devam eden tarife müzakerelerinin de henüz netlik kazanmamış olması ve müzakereler için zamanın daralmış olması da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

BESSENT: "2029’A KADAR BAKAN KALMAK İSTİYORUM"

ABD basınında çıkan haberlerde, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed Başkanı olabileceği iddialarına karşılık, Bessent 2029’a kadar Hazine Bakanı olarak görev yapmak istediğini belirtti.

TÜFE VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı. Verinin alt kalemlerinde barınma maliyetleri öne çıktı.

Analistler, bugün açıklanacak üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin ekonomik gidişat açısından daha fazla bilgi vereceğini belirtti.

Trump, TÜFE verilerini “mükemmel” olarak nitelendirdi ve Fed’in faizi bir puan düşürmesi gerektiğini ifade etti.

BÜTÇE AÇIĞI AZALDI

Federal hükümetin bütçe açığı mayısta geçen yıla göre yüzde 9 azalışla 316 milyar dolar olurken, mali yıl itibarıyla toplam bütçe açığı yüzde 14 artarak 1 trilyon 365 milyar dolara ulaştı.

JEOPOLİTİK GERGİNLİK PETROL VE ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ

ABD Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu’da artan risk nedeniyle Bağdat, Bahreyn ve Kuveyt’teki personellerini geri çekmeye hazırlandığı haberleri, petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu.

Brent petrol yüzde 4,8 artışla 69,4 dolara çıkarken, ons altın jeopolitik risklerle 3 bin 373 dolara kadar yükseldi.

ABD TAHVİLLERİ VE ENDEKSLERİ BASKI ALTINDA

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dört gündür gerileyerek yüzde 4,40’a kadar düştü. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyesinden güne başladı.

New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq değer kaybederken, Dow Jones yatay seyretti.

AB İLE UZAYAN TARİFE MÜZAKERELERİ ENDİŞE YARATIYOR

Avrupa borsalarında, ABD-Çin ticaret anlaşmasının belirsizliği ve AB ile ABD arasındaki tarife müzakerelerinin uzaması yatırımcıları tedirgin etti.

AB Konseyi, NATO ile işbirliğini savunma harcamaları üzerinden geliştirme niyetini yineledi.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselirken; CAC 40, DAX 40 ve FTSE MIB 30 endeksleri düşüşle kapandı. Avrupa’da vadeli kontratlar güne negatif başladı.

ASYA BORSALARINDA DİKKATLİ İYİMSERLİK

ABD-Çin anlaşması risk algısını azaltsa da detaylara dair belirsizlikler ve bölgesel gerginlikler nedeniyle Asya borsalarında karışık bir görünüm hâkim.

Japonya ve Çin borsalarında yükseliş görülürken, Güney Kore ve Hong Kong ekside kapandı.

BIST 100 ENDEKSİ HAFİF YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 9.686,11 puandan kapandı. Dolar/TL ise 39,20 seviyelerinde işlem görüyor.

BUGÜN PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER