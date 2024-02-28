Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi temkinli bir seyir izleniyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıktı.

ABD pay piyasalarındaki temkinli seyir Asya'ya da taşınırken, Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5,50'de sabit tutarak15 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

Çin tarafında ise hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik adımlar atmaya devam etmesi beklenirken, konuya ilişkin haber akışı bölge gündeminde yerini korumaya devam ediyor.

Öte yandan dün yüzde 0,1 azalışla günü 105,5 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 150,6 seviyesinde bulunuyor.