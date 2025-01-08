Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." dedi.

Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamasını da tekrar eden Trump, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" dedi.

Söz konusu açıklamalar piyasalarda risk algısının artmasına ve dünya genelinde tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının güçlenmesine neden oldu.

Trump'ın açıklamalarının ve uygulanacak olası tarifelerin ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yılın ikinci yarısına kadar ara verebileceği ihtimalini destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 60 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında gelecek döneme ilişkin sinyallerin aranacağını kaydederek, makroekonomik veri tarafında ise ADP özel sektör istihdamına ilişkin sonuçların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, ISM tarafından açıklanan verilerin hizmet sektöründeki büyümenin beklentilerin üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu ve enflasyona ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı da Kasım 2024'te 8 milyon 98 bin ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kurumsal tarafta ise Nvidia'nın hisseleri, şirketin Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) oyun çipleri gibi yeni ürünlerini tanıtmasına karşın yüzde 6,2 değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de Bank of America analistinin şirketin hisselerine ilişkin değerlendirmesini "al"dan "nötr"e çevirmesinin ardından yüzde 4,1'e düştü.

Güçlü ekonomik verilerin ardından enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,69 ile nisan ayından bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 yükselerek 2 bin 650 dolardan kapanırken, yeni güne yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 647 dolardan başladı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,3 değer kazanarak 108,6'dan kapanmasının ardından yeni işlem gününde bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,5 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı ABD'de ham petrol stoklarının düştüğüne yönelik raporların etkisiyle yüzde 0,4 yükselişle 77,1 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,89 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,42 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yatırımcıların odağında yer alıyor.

Bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, son aylarda yeniden güç kazanan enflasyon dikkati çekiyor.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,4 oldu.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre ise, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı.

Analistler, bölge genelinde resesyon-enflasyon ikileminin devam ettiğini belirterek, söz konusu ikileminin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Öte yandan İngiltere'de Borç Yönetim Ofisi'nin 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Kurumsal tarafta ise Volvo Cars'ın hisseleri, 2024 için rekor satış açıklamasının ardından yüzde 9,2 artış gösterdi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,45 yükselirken İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düştü,. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in faiz indirim sürecinin uzayacağına yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla ABD'de etkili olan satış baskısı Asya tarafına da taşındı.

Öte yandan, Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalarının başarılı olup olmayacağına yönelik endişeler de bölgedeki risk algısını destekliyor.

Zayıf iç taleple mücadele eden Çin'de yeni gelecek ABD yönetiminin atması beklenen ticari tarife adımları da ekonominin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayına ilişkin hanehalkı güveni 36,2 ile beklentileri karşılamadı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 9.972,03 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,3377'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,3490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın direnç, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.30 Türkiye, aralık ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları