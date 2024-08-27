Küresel piyasalar teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, açıklanacak bilançolar öncesinde teknoloji hisselerindeki değer kaybı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Fed yetkilileri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, şirketlerin "düşük işe alım, düşük işten çıkarma" yaklaşımında olduğunu belirterek, bunun devam etmesinin olası olmadığını ifade etti.

Fiyat baskılarının hafiflemesinin, malların ötesinde ekonominin geri kalanında da görüldüğünü söyleyen Barkin, enflasyonun yeniden hızlanmasıyla ilgili endişenin azaldığını kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimlerinin büyüklüğünü bilmek için henüz erken olduğunu belirterek, ekonomi beklendiği gibi gelişirse, politikayı normal hızda ayarlamanın makul olacağını anlattı.

Ekonominin tahmin edilenden daha fazla zayıflaması halinde daha agresif olmak gerekebileceğini dile getiren Daly, iş gücü piyasasının daha fazla zayıflamasını istemediğini söyledi.

Öte yandan, yarın finansal sonuçlarını yayımlayacak Nvidia'nın hisselerinde yüzde 2,3 kayıp görüldü. Diğer çip şirketlerinden Broadcom'un hisseleri yüzde 4, Micron'un hisseleri yüzde 3,8, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2,3 ve Intel'in hisseleri yüzde 2 geriledi.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, Meta ve Amazon'un hisseleri yüzde 1 civarında, Tesla hisseleri de yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,82'ye çıkarken, dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 100,9 seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatı dün 2.518 dolarla rekor kapanış gerçekleştirmesinin ardından yeni günde yüzde 0,2 azalışla 2.513 dolardan, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da 80,2 dolardan alıcı buluyor.

Dün, Dow Jones endeksi rekor kapanış gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir öne çıkarken, bugün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1 daraldı, yıllık bazda değişim göstermedi.

​​​​​​​Fed'in eylülden itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, toplamda üç faiz indirimi ihtimali de masada duruyor.

Analistler, bölgede açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beslemeye devam ettiğini kaydederek, bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 ve İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,13 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

ABD'deki teknoloji hisselerinde görülen satış baskısının yeni günde Asya'da da etkili olduğu görülürken, bölge genelinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 9.565,76 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 33,9932'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 34,0260 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri

14.00 Türkiye, ağustos ayı TCMB PPK toplantı özeti

16.00 ABD, haziran ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi