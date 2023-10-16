Küresel piyasalar yeni haftaya negatif seyirle başladı

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve Çin arasındaki gelişmelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, enflasyonla mücadeleyi de olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Cuma günü İsrail-Filistin çatışmasının petrol arzını etkileyebileceğine yönelik korkuların artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'ten fazla yükselerek 90 dolara çıktı.

Analistler, piyasalarda petrolün varil fiyatı için öngörülerin 150 dolara kadar yükseldiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin başta enflasyonla mücadele içindeki merkez bankaları olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi verileri enflasyon beklentilerinin arttığını gösterirken, ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri, ekimde yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.