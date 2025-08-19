Küresel piyasalar yön bulamadı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE ZİRVE HAZIRLIKLARI

ABD'nin uyguladığı korumacı ticaret politikasının olası etkileri önemli ekonomik belirsizliklerden biri olmayı sürdürürken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik uluslararası çabalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından, dün de Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Trump ise Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Almanya Başbakanı Merz de zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını duyurdu.

FED VE PARA POLİTİKASI BEKLENTİLERİ

Para politikası cephesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair ipuçları aranacak.

ABD PİYASALARI VE TAHVİL FAİZLERİ

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükselişle kapandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne hafif satıcılı başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini dördüncü işlem gününe taşırken 4,34 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 98,1 seviyesinde yatay seyrediyor.

Altının ons fiyatı 3 bin 337 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikle 65,7 dolara geriledi.

AVRUPA’DA GÖZLER SAVAŞIN GİDİŞATINDA

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlendi. Analistler, savaşın sona ermesi halinde enerji ve hammadde maliyetlerinde düşüşlerin olabileceğini, ayrıca Ukrayna’ya verilen mali desteklerin azalmasının bütçelere olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Avro Bölgesi haziran ayında 7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Haziranda ihracat yüzde 0,4 artışla 237,2 milyar avro, ithalat ise yüzde 6,8 artışla 230,2 milyar avro oldu.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselirken, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,18, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,50 ve İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,03 düştü.

ASYA PİYASALARINDA TEMKİNLİ SEYİR

Asya borsalarında ABD tarifelerine ilişkin endişeler sınırlı kalırken, yatırımcıların Powell’ın yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli davrandığı görüldü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Japonya Merkez Bankası’na yönelik eleştirileri sonrası BoJ’un sıkılaşmayı öne çekebileceği beklentileri arttı. Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,6 seviyesinde.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,2, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,6, Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,4, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

BORSA İSTANBUL’DA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 artışla 10.929,77 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat yatay seyretti.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 40,8810’dan kapanırken, bu sabah 40,8930 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari denge, ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 direnç, 10.900 ve 10.800 ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

GÜNÜN VERİ TAKVİMİ