Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi: Borsalar çakıldı, Petrol yüksek seyirde

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik yeni saldırılardan vazgeçtiğini söylemesine rağmen İran'la ilgili endişeler devam ediyor.

Asya hisse senetleri yüzde 0,7 gerilerken MSCI tüm dünya endeksi yüzde 0,1 düştü. Güney Kore borsası, ABD seansında çip üreticilerini temsil eden bir endeksin düşmesinin ardından yüzde 3,6 düştü. Nasdaq 100 Endeksi vadeli işlemleri de geriledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYREDİYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları ertelediğini söylemesinin ardından Brent petrol yüzde 2 düşerek varil başına yaklaşık 110 dolara geriledi.

Ancak, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması nedeniyle emtia bu yıl hala yüzde 80 yüksek seyrediyor.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

Yüksek petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri tahviller üzerinde baskı oluşturarak Japonya'dan ABD'ye kadar devlet tahvillerinin getirilerini zirve seviyelere taşıdı.

ABD'nin 30 yıllık tahvilinin getirisi bir baz puan artarak yüzde 5,13'e yükseldi. Getiriler önceki seansta 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün, Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvilinin getirisi, 1999'da bu vadenin piyasaya sürülmesinden beri ilk kez en yüksek seviyesine çıktı.

Yükselen ABD tahvil faizleri, artan enflasyon korkularının yapay zekâ patlamasından elde edilecek faydalara ilişkin devam eden iyimserliği dengelemesiyle Asya'daki hisse senedi rallisi için bir tehdit oluşturuyor.

PİYASALARDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Bugünkü hareketler, ABD-İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla tetiklenen haftalar süren dalgalanmanın ardından geldi.

Piyasalar şimdi önemli bir sınavla karşı karşıya: Japonya'dan ABD'ye kadar tahvil getirileri yükseliyor ve ham petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor; bu da Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma olasılığını artırıyor.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "Yüksek petrol fiyatları ve yükselen getiriler ortamında, risk iştahı biraz azalmaya başlıyor. Sürekli yüksek enerji fiyatları, beklenenden daha kısa sürede daha sıkı para politikası koşullarını beraberinde getirebilir" yorumunu yaptı.