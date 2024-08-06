Küresel piyasalarda dünkü sert düşüşün ardından son durum ne?

Küresel piyasalar, dünkü sert düşüşün ardından bugün toparlanma eğilimine girdi. Bitcoin yüzde 2,1 artışla 55 bin 506 dolar seviyelerine çıktı. Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü.

Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği endişelerinin etkileri de dün yoğun bir şekilde hissedilmişti.

Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,66 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini görmesi sonrası Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin açıklamaları ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden verilerin ardından yüzde 3,84 seviyelerine çıktı.

3,66'ya kadar gerileyen ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de kapanışta yüzde 3,97 seviyesine çıktı.

ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi ise 65,70 ile 4 yılın zirvesini görmesinin ardından 38,57'ye geriledi.

KRİPTO PARALARDA ARTIŞ

Kripto para piyasalarında da toparlanma görülürken Bitcoin yüzde 2,1 artışla 55 bin 506 dolar seviyelerine çıktı.

New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Dün teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıkarken, piyasalardaki yapay zeka rallisinde dikkati çeken şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,36 değer kaybetti.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,60 azalışla 38.703,27 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 3 azalışla 5.186,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,38 azalarak 16.208,38 puana indi.

Dow ve S&P 500 endeksler, Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük kayıplarını kaydetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yüzde yükselişle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 yükselişle 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 17.465 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.050 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 31.390 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.160 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 10.460 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,4 primle 1,0953'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0950 seviyesinde seyrediyor.