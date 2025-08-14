Küresel piyasalarda faiz indirim beklentisi fiyatlanıyor

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler güçlü kalırken, jeopolitik risklerin sürmesi ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırabileceğine dair açıklamaları sonrası Asya piyasalarındaki düşüşler dikkat çekti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden düşük gelmesi, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki fiyatlamaları güçlendirdi. Piyasalarda eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi kesin gözüyle görülürken, 50 baz puanlık indirim ihtimali de gündemde.

ABD BORSALARINDA REKORLAR

Dow Jones yüzde 1,04, S&P 500 yüzde 0,32, Nasdaq yüzde 0,14 yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarını tazeledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23’e gerilerken, Bitcoin 124 bin doları aşarak rekor kırdı. Altının ons fiyatı 3.362 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise 65,6 dolara yükseldi.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Fed’in faiz indirimi beklentisi ve ticari gerilimlerin azalması Avrupa borsalarını destekledi. İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya endeksleri günü değer kazancıyla tamamladı. Almanya’da temmuz enflasyonu yıllık %2 olarak açıklandı.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Bessent’in BoJ’un faiz artırabileceğine dair açıklamaları sonrası Japonya borsası %1,5 düştü. Hong Kong %0,1 gerilerken, Çin ve Güney Kore endeksleri hafif yükseldi. Dolar/yen paritesi %0,6 düşüşle 146,5 seviyesinde.

YURT İÇİ PİYASALAR TCMB ENFLASYON RAPORUNA ODAKLANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %0,04 düşüşle 10.949,95 puandan kapandı. Dolar/TL 40,7760 seviyesinde. Piyasalar bugün TCMB’nin enflasyon raporu ve İngiltere, Avro Bölgesi, ABD verilerini takip edecek.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER