Küresel piyasalarda gündem ABD enflasyon verisi

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerle karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

TİCARET POLİTİKALARININ KÜRESEL ETKİLERİ

ABD yönetiminin korumacılık kapsamında uyguladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkileri piyasalarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE OLASI ETKİLER

ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin, bir önceki aya göre hafif yüksek gelmesi bekleniyor. Bu durum, enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeleri artırıyor.

Analistler, TÜFE’nin temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini, tahminlerden sapma olması halinde ise piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtiyor.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ BELİRSİZLİK

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos Cuma günü Alaska’da yapacağı görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizlikler, pay piyasalarında satış baskısını artırıyor. Trump, Ukrayna konusunda ateşkes umduğunu ifade etti.

TRUMP’TAN GÜMRÜK VERGİLERİ VE ALTIN İTHALATI AÇIKLAMASI

Trump, Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün ertelenmesini öngören kararnameyi imzaladı. Altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıkladı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ VE ÇİN SATIŞLARI

ABD’li çip üreticileri Nvidia ve AMD’nin Çin’e yapılan çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15’ini ABD hükümetine verme anlaşması, hisselerinde düşüşe neden oldu. Trump, Nvidia’nın “H20” çip satış gelirinin yüzde 15’inin devlete ödenmesine yönelik anlaşmayı doğruladı.

ABD PİYASALARINDA SON DURUM

Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28’de, dolar endeksi 98,5 seviyesinde. Altının ons fiyatı 3 bin 354 dolara, Brent petrolün varil fiyatı 66,6 dolara yükseldi.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Trump-Putin görüşmesinin Ukrayna’daki savaşı çözüme yaklaştıracağı yönündeki iyimserliğin azalması, Avrupa piyasalarında risk algısını artırdı. İtalya, Fransa ve Almanya endeksleri düşerken, İngiltere FTSE 100 endeksi değer kazandı.

ASYA PİYASALARINDA POZİTİF HAVA

Trump’ın gümrük vergilerini 90 gün erteleme kararı, Asya borsalarında risk iştahını artırdı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi rekor kırarken, Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsaları pozitif seyretti.

YURT İÇİ PİYASALARDA GÜNDEM CARİ AÇIK

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 artışla tamamladı. Dolar/TL ise 40,7160 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin, yurt dışında ise ABD enflasyon verisinin takip edileceğini belirtiyor.

BEKLENEN VERİ TAKVİMİ