Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmayı sürdürürken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele sürerken, ABD yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurması gelecek dönemde oluşabilecek durgunluk endişelerini besliyor.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşaması ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olarak varlığını sürdürüyor.

Analistler, bu gelişmeler sonucunda, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın öneminin arttığına dikkati çekerek, Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söylüyor.

Avrupa borsaları da dün negatif seyrederken, Trump tarifelerine ilişkin bölge genelinde haber akışı takip ediliyor.

Analistler, AB'nin Orta Asya ülkeleriyle yakın diyaloğunun, en önemli müttefiki ABD'de Donald Trump'ın mesafeli yaklaşımının ardından daha büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Öte yandan, tarifelerin resesyon endişelerini beslemesiyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerinde izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın haziran ayındaki toplantısında faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.