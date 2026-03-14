Küresel piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda geçen hafta Ortadoğu'da çatışmaların devam etmesi ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, gözler gelecek hafta ABD, Avro Bölgesi, Japonya ve İngiltere'deki para politikası kararlarına çevrildi.

Ortadoğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

IEA'NIN HAMLESİ YÜKSELİŞ VE ENDİŞE YARATTI

Bunların yanı sıra petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çatışmaların devam etmesinden dolayı Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme hamlesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe ve piyasalardaki endişelerin azalmasına engel olamadı.

ABD'li yetkililerin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en büyük petrol üreticisi olduklarını belirterek, bu nedenle petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını ifade etti.

Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve Ortadoğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini engellemenin daha önemli olduğunu kaydeden Trump, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Trump, ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Hürmüz Boğazı meselesiyle ilgilendiklerini ve bu konuda endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti.

FED'E YÖNELİK FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ÖTELENİYOR

Gelecek hafta yoğun bir merkez bankaları takvimi öne çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Ortadoğu'daki çatışmalar hem enerji fiyatlarını hem de enflasyon endişelerini artırırken, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güç kaybetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında yapacağı beklentileri ötelenirken, yıl genelinde ise daha önce 2 olan gevşeme adımı beklentisi 1'e düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

ENFLASYON PETROLE HENÜZ YANSIMADI

Analistler, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin petrol fiyatlarında bu ay yaşanan dalgalanmanın etkilerini henüz yansıtmadığına dikkati çekti.

Bunlara ek olarak, ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile yüzde 1,4 olan öncü tahminlerin altında büyüdü. Ülke ekonomisinin geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüdüğünü anımsatan analistler, son çeyrekte büyümenin yavaşladığına işaret etti.

YURT İÇİNDE TCMB'NİN FAİZ KARARI TAKİP EDİLDİ

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,35 yükselişle 13.092,93 puandan kapandı. Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

Para Politikası Kurulu duyurusunda, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 44,2000'den tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, çarşamba TCMB'nin PPK toplantı özeti takip edilecek. Gelecek hafta bayram tatili nedeniyle perşembe piyasalarda yarım gün, cuma ise tam gün işlem gerçekleştirilmeyecek.